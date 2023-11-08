البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال هاريس ورئيس الاحتلال

أعلن البيت الأبيض، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدثت مع رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوج بمناسبة مرور شهر على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وحسب بيان البيت الأبيض، ناقشت هاريس مع هرتسوج آخر التطورات في إسرائيل وغزة والضفة الغربية.

وأكدت نائبة الرئيس دعمها لحق الكيان الصهيوني في الدفاع عن مواطنيه، مشددة على تركيزها والرئيس بايدن على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وشددت على أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، مؤكدة ضرورة مواصلة زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة المدنيين في غزة.

كما لفتت هاريس إلى ضرورة تعزيز الاستقرار والأمن في الضفة الغربية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف بالضفة الغربية.

وبعيدًا عن الصراع الحالي، أكدت أهمية تهيئة الظروف الآن لتحقيق سلام وأمن دائم ومستدام مع توفير تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعربت عن التزامها بمواصلة العمل مع شركاء واشنطن في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق هذه الغاية.