"رويترز" تؤكد طلب بايدن من نتانياهو بوقف مؤقت للقتال فى غزة

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقفًا مؤقتًا للقتال في غزة، وذلك في اتصال هاتفي يوم الإثنين.

وكان موقع "إكسيوس" الأمريكي، قال إن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو، في اتصال هاتفي يوم الإثنين، بأن وقف القتال لثلاثة أيام قد يساعد في إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة.

وذكر "أكسيوس"، أمس الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو بأن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام في غزة قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن، حسبما نقلت "رويترز".

وأفاد الموقع نقلًا عن المسؤول الأمريكي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق "حماس" سراح رهائن يترواح عددهم بين عشرة و15 شخصًا، وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع الرهائن، وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.

وأعلن نتانياهو في وقت سابق أمس الثلاثاء، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع "حماس"، ولن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر بدون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى مقاتلي الحركة.

وأكد نتانياهو في كلمة متلفزة أنه "لن يسمح بدخول الوقود ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا"، وفقما نقلت "فرانس برس".