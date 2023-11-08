الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفنزويلى يطالب بـ"إنهاء الإبادة الجماعية" التى تتعرض لها غزة

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه "يجب على البشرية أن تنتفض بعد الآن وتقول كفى للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال استضافته سفير دولة فلسطين لدى فنزويلا فادي الزبن، أمس الثلاثاء، في برنامج "المزيد مع مادورو".

وأشار مادورو إلى المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، خاصة "النساء والأطفال الذي يقتلون بشكل مفزع"، مشددا على ضرورة أن تنهض البشرية وتوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

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