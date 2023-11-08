مسيرة استفزازية للمستعمرين فى أحياء البلدة القديمة فى الخليل الفلسطينية

اقتحم عشرات المستعمرين، مساء أمس الثلاثاء، أحياء البلدة القديمة في الخليل الفلسطينية، بمسيرة مركبات استفزازية، ودعوا إلى اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف غدا الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين اقتحموا البلدة القديمة بمسيرة مركبات، وجابوا حارات جابر، واد النصارى، وواد الحصين، مرددين الشعارات العنصرية المطالبة بقتل الفلسطينيين. كما قاموا بأعمال دهان لجدران هذه الأحياء، تمهيدا لكتابة شعارات عنصرية عليها.

وأشارت المصادر إلى أن المستعمرين نشروا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسيرة غدا الخميس، واقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف لإقامة صلواتهم التلمودية، لدعم حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعب غزة