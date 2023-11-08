الكرملين: زيارة بوتين إلى كازاخستان لا ترتبط بعلاقات أستانا الدولية الأخرى

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى كازاخستان لا تتوقف بأي شكل من الأشكال على العلاقات الدولية للدولة الواقعة في آسيا الوسطى مع الدول الأخرى.





وأضاف بيسكوف، عند سؤاله عما إذا كانت زيارة بوتين مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالاهتمام المتزايد مؤخرا بين الدول الأوروبية بالعمل مع كازاخستان: قال "العلاقات الروسية-الكازاخستانية مستقلة تماما.. إنها ليست ذات صلة بأي علاقات مع دول أخرى، نحن نهدف إلى مواصلة تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون مع كازاخستان".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وأشار بيسكوف إلى أن موسكو وأستانا، باعتبارهما شريكين وحليفين على المدى الطويل، طورتا علاقات مستقلة أوثق بكثير من العلاقات التي تربط كازاخستان بالعديد من الدول الأخرى.



وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الزيارة المقبلة مهمة للغاية بالنسبة للتنمية المستقبلية لنظام العلاقات الثنائية، مضيفا "أن جانبا مهما من العلاقات يتعلق بالتعاون الإقليمي، وهو أحد البنود المهمة في جدول الأعمال التي تناولها بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي التاسع عشر بين روسيا وكازاخستان".



وقال بيسكوف إنهم بالإضافة إلى ذلك "سيقارنون مواقفهم بشأن النطاق الكامل للعلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن التعاون بين موسكو وأستانا يشمل مجموعة متنوعة من المجالات.