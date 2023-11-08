الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بحركة فتح: المخططات الإسرائيلية تسعى لإنهاء السلطة الوطنية فى الضفة

محمد اللحام عضو المجلس
محمد اللحام عضو المجلس الثوري في حركة فتح

أكد محمد اللحام، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسع بأي شكل من الأشكال إلى خلق وحدة سياسية خاصة  بعد سيطرة حماس عام 2007 على قطاع غزة،  ولن يدفع باتجاه أن تكون السلطة الفلسطينية هي المشرفة على قطاع غزة، وبالتالي أن تتحقق وحدة سياسية يطمح لها كل الشعب الفلسطيني.

وأضاف اللحام خلال مداخلة عبر زووم، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المخططات قد تذهب لإنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية حتى في الضفة الغربية، لأن نتنياهو مستاء من أوسلو.

وأشار إلى أن أوسلو على الرغم من ضعفه، فإنه خلق كينونة سياسية للفلسطينيين اسمها السلطة الوطنية الفلسطينية، لأول مرة على الأرض الفلسطينية.  

لمجلس الثوري حركة فتح قطاع غزة السلطة الوطنية الفلسطينية فلسطين

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