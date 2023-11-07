الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بحركة فتح: لا طموح للاستدامة فى حكم قطاع غزة من قبل حكومة الاحتلال

محمد اللحام
محمد اللحام

أوضح محمد اللحام، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، مدى واقعية سيناريوهات الحكومة الإسرائيلية فيما بعد إعادة  احتلال غزة، وقولهم أنهم سيديرونها أمنيًا إدارة مباشرة إلى أجل غير مسمى، قائلًا: "موضوع أن تحكم إسرائيل لقطاع غزة هو أمر مستبعد تمامًا، باعتبار الإرث والتاريخ والثقافة والهوية الصهيونية، فلا يوجد هناك أي طموح". 

وأضاف اللحام خلال مداخلة عبر زووم بقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، أنه على العكس، فتاريخيًا سبق أن قال اسحق رابين رئيس وزراء إسرائيلي سابق، "أتمنى أن أفيق صباحًا لأجد غزة قد بلعها البحر"، وبالتالي فإن غزة هي شوكة ومنجل في حلق الاحتلال الإسرائيلي، ولا طموح للاستدامة في حكم قطاع غزة من قبل حكومة الاحتلال. 

وأوضح، أن هذا التصريح العالمي له علاقة بمخطط الاحتلال المتمثل في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لأن قمة طموح الاحتلال في هذا الفصل.

غزة إسرائيل فلسطين حماس السيناريوهات المستقبلية

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