الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية منذ 1948

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر لديها موقف ثابت من القضية الفلسطينية منذ عام 1948، فقد قررت مصر الملكية إرسال الجيش المصري إلى فلسطين وحارب هناك، وفي عام 1955 تم اجتياح غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفي عام 1956 تعرضت مصر لعدوان ثلاثي لأسباب منها موقفها القوي مما حدث في عام 1955، مشيرًا إلى أنه يمتلك صورا عن العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 1955 وسينشرها قريبا.

المقاومة الفلسطينية 

وأكد رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المقاومة الفلسطينية في غزة كان أحد أهم وأبرز من دعموها ضابط مصر اسمه مصطفى حافظ من الضباط الأحرار، حيث قاد العمل الفدائي في غزة واغتالته إسرائيل بطرد مفخخ.

الموقف المصري من القضية 

وتابع: "الموقف المصري من الأحداث الأخيرة كان منسجما تماما مع هذا التاريخ، فقد اتسم بالوضوح، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض أي نزوح أو تهجير قسري للفلسطينيين، كما أكد أيضا رفضه تصفية القضية الفلسطينية".

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قضية فلسطين الموقف المصري لفلسطين اكسترا نيوز

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