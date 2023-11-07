الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة بالمركز المصرى للدراسات تكشف جهود مصر فى دعم قطاع غزة

مصابين غزة
مصابين غزة

أوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود الدولة المصرية في دعم قطاع غزة، قائلة: "إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح، ليس فقط منذ بداية الأزمة الحالية في 7 أكتوبر، لكن موقفها تاريخي وثابت تجاه القضية الفلسطينية". 

وأضافت عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر فضائية extra news، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتة إلى أن ما يحدث الآن في قطاع غزة يعتبر كارثة إنسانية غير مسبوقة في حق الفلسطينيين وبالأخص في قطاع غزة، في ظل وقف إمدادات المياه والكهرباء والدواء والوقود، وبالتالي اعتمدت إسرائيل على التهجير والعقاب الجماعي كأدوات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت، أن هناك انتهاكا وتحديا كبيرا للقوانين الدولية والمجتمع الدولي كله، في ظل حالة من الصمت التام إثر المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، حيث يوجد حالة من الصمت التام بشأن الأحداث الدامية في قطاع غزة، خاصة من الناحية الغربية.

الدكتورة سلمى عبدالمنعم القضية الفلسطينية قطاع غزة فلسطين إسرائيل

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