إبراهيم عزت: التصورات الغربية بشأن التعامل مع الوضع فى غزة منحازة للرؤية الإسرائيلية

قال الدكتور إبراهيم عزت، الكاتب الصحفي، إن هناك تصورات غربية عديدة لمسألة التعامل مع الوضع في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذه التصورات هي تصورات منحازة للرؤية الإسرائيلية.

وأضاف عزت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن هذه التصورات ترى أن هدف إسرائيل الأساسي هو القضاء على حركة حماس، في القطاع وإعفاء إسرائيل من المسئولية عن القطاع بعد وقف إطلاق النار، وبالتالي تبحث عن طرق أخرى من أجل ملء الفراغ الذي يسمونه بالفراغ في القطاع، من خلال أفكار تخص وجود قوات جوية ومن خلال قوات عربية أو إدارة دولية، لافتًا إلى أنها جميعها أفكار يتم طرحها حتى الآن في سبيل تأكيد التعاون مع هذا الأمر، وبالتالي هناك من يرى أن هناك إدارة لمرحلة انتقالية لملء هذا الفراغ في غزة بعد الحرب، على أن يمكن أن تقوم بعدها بتولي السلطة الفلسطينية مسئولية القطاع.