طارق فهمى: الولايات المتحدة حريصة على الإنصات للموقف المصرى فى هذا التوقيت

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على الإنصات والاستماع للموقف المصري في هذا التوقيت، مؤكدًا أن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليامز بيرنز لمصر، جاءت في توقيت له أهميته ودلالته من حيث التوقيت الخاص لتطور الأحداث في غزة.

وأضاف فهمي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية cbc، أن هناك تواصلًا بطبيعة الحال بيننا وبين الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن هذه الزيارة تعكس حجم الشراكة الأمريكية المصرية في هذا التوقيت، وحرص مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على الاستماع لرأي مصر في هذا التوقيت.

وأوضح، أنه من المؤكد أن الإدارة الأمريكية الآن تراجع مواقفها منها التحالف والدعم لإسرائيل إلى مراجعة المواقف مع الدول المسئولة في الإقليم، مؤكدًا أن هذا الأمر هام جدًا، إذ يوجد جزء منه مرتبط بالعلاقات المصرية الأمريكية التي هي علاقات تاريخية بمعنى الكلمة.