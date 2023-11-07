الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: مزاج الرأى العام تغير بعد 20 يومًا من الحرب على غزة

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد مرور 20 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تغير مزاج الرأي العام بشكل واضح، وذلك من خلال عدم قدرته على متابعة كل هذا الدمار وعدد الضحايا الضخم، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل بدأت الاتجاهات الإعلامية تسير نحو سيناريوهات ما بعد الحرب على غزة

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن وسائل الإعلام الغربية بدأت توجه أسئلة غريبة الشأن للطرف الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وذلك بشأن خططهم لما بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك اتضح تأثيره على عالم التواصل الاجتماعي ورواده في الأيام القليلة الماضية.

الحرب الإسرائيلية قطاع غزة عدد الضحايا ما بعد الحرب الحياة اليوم خالد عكاشة

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