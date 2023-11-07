خالد عكاشة: مزاج الرأى العام تغير بعد 20 يومًا من الحرب على غزة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد مرور 20 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تغير مزاج الرأي العام بشكل واضح، وذلك من خلال عدم قدرته على متابعة كل هذا الدمار وعدد الضحايا الضخم، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل بدأت الاتجاهات الإعلامية تسير نحو سيناريوهات ما بعد الحرب على غزة.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن وسائل الإعلام الغربية بدأت توجه أسئلة غريبة الشأن للطرف الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وذلك بشأن خططهم لما بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك اتضح تأثيره على عالم التواصل الاجتماعي ورواده في الأيام القليلة الماضية.