نور إيهاب لـ"الدستور": توقعت نجاح حكاية "عيشها بفرحة" وتصدرها التريند

حققت حكاية "عيشها بفرحة" نجاحا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدور في إطار رومانسي اجتماعي، وتعرض حكاية خاصة عن ذوي القدرات الخاصة وما يمرون به، وكيف تكون حياتهم.



وعن مشاركتها في الحكاية قالت الفنانة نور إيهاب في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا كنت بجسد شخصية "عاليا" ضمن أحداث المسلسل وهي أخت الفنانة هبة مجدي التي جسدت شخصية "يسر"، وحقيقي كنت مبسوطة جدًا لأنه دور مختلف وجديد، ومميز خاصًة أن الحكاية كلها مليانة طاقة إيجابية".

وعن تصدر حكاية "عيشها بفرحة" التريند، تابعت قائلًة: "الحمد لله، كل هذا كرم كبير من ربنا، وكنت أتوقع تصدر التريند بسبب النجاح الكبير الذي حققته الحكايات السابقة، وهذا جعلني أقبل الدور دون تردد أو قراءة للسيناريو، تحمست كثيرًا له خاصًة أن الفكرة مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور مصطفى محمود، فقولت أكيد القصة ستكون حلوة ومختلفة".

تفاصيل حكاية "عيشها بفرحة"

دارت أحداث حكاية "عيشها بفرحة"، في إطار اجتماعي رومانسي حول يُسر التي تصاب بشلل بعد حادث سقوطها وتستكمل حياتها على كرسي متحرك، وتبدأ في العمل كمساعد مخرج في فيلم يقوم ببطولته نجم كبير وتنشأ بينهما علاقة حب تكشفها الأحداث، وبعدما تصاعدت المشاعر بينها بدأت المعارضات من قبل أهل يسر وهادي ليكون سؤال الحلقة الأخيرة هل تكلل قصة الحب بالنجاح أم يتفرق الحبيبان.

فريق عمل حكاية "عيشها بفرحة"

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.