الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“الصحة”: استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا من المصابين بالسرطان عبر معبر رفح لتلقى العلاج

استقبال 12 طفلًا
استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا للعلاج من الأمراض السرطانية

في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا، عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية  المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كل الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج  أورام الأطفال.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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