الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الروبيكى بمدينة بدر

حادث مروري
حادث مروري

نجا 8 أشخاص من الموت المحقق، مساء اليوم إثر إصابتهم إصابات بالغة فى حادث انقلاب مينى باص بطريق الروبيكى في مدينة بدر بمنطقة شرق القاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد قام رجال المرور بإزالة آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية الناتجة عنه، وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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كان قد تلقى مأمور قسم بدر بلاغًا بوقوع حادث سير على طريق الروبيكى، ووجود عدد من المصابين في الحادث.

على الفور انتقل رجال الأمن وتبين إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.

نجا 8 أشخاص انقلاب مينى باص طريق الروبيك مدينة بدر حادث مرور في طريق الروبيكي حادث مروري في مدينة بدر

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