الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تنفذ عددًا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عددًا من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوي وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين، حيث قامت القوات المشاركة فى الأنشطة التدريبية المخططة بتنفيذ عدد من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كل مراحل الأنشطة المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بإسلوب احترافي وفقًا لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكرى والقدرة على العمل فى نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

يأتى ذلك استمرارًا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية عدد من قادة القوات المسلحة.

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