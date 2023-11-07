مستشار سفارة فلسطين بالقاهرة: ننظر لمصر باعتبارها الشقيق المخلص والقريب

قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، إن الشعب الفلسطيني يواجه مجازر إبادة جماعية، وتطهير عرقي.

وأشار إلى أن الآلة العسكرية الإسرائيلية لا تعترف بأحد، ولا تري أو تعترف بالمجتمع الدولي.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني تتم إبادته على أرضه، والعالم يشاهد، مؤكدًا أن البداية ليست ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، فلم نكن قبل هذا اليوم شعبًا هانئًا.

ضرورة وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن كل معاني الإنسانية تهدر في فلسطين، مشددًا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

وناشد مستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة، الضمير العالمي الاستنهاض، في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ينظر لمصر باعتبارها الشقيق المخلص والقريب، تاريخيًا وجغرافيًا، وبقدر هذا الأمل في مصر، نقول من نقابة الصحفيين إننا نحتاج كل الضغوط لإيقاف العدوان ونزيف الدماء وإدخال المساعدات.

مؤتمر لجنة توثيق جرائم الاحتلال

وانطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني بنقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني المصري، والنشيد الوطني الفلسطيني، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن النقابات المهنية المصرية.

ويتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التي نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

كما يتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

ويقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.