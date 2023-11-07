"العجرمى" يكشف السبب وراء تصعيد الاحتلال ضد قطاع غزة

تحدث أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى السابق، عن التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "التصعيد خطير ويرتبط بالجهود الدولية الكبيرة لوقف إطلاق النار".

إسرائيل تريد إنجاز شىء قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية

وقال "العجرمي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال يشعر بضيق الوقت أمامه إزاء الضغوط الدولية ويريد إنجاز شيء قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية التي وافقت أمريكا عليها".

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يُزيد تصعيد الموقف ضد قطاع غزة؛ لأنه يريد تحقيق إنجازات في الميدان بأسرع وقت، لأنه لم يُحقق ما يريده حتى الآن".

ولفت إلى أن "إسرائيل أمامها ما يبدو أنه أهداف رئيسية لم تتحقق، فيما يتعلق بقيادات حماس أو الأهداف العسكرية"، منوهًا بأن "الاحتلال لم يعد يكترث لعدد الفلسطينيين الذين استشهدوا، وعلى استعداد لفعل أي شيء من أجل الوصول لأهدافه، كما أنه لا يشعر بأنه لا عقوبات على جرائم الحرب التي يرتكبها".