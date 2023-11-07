الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة رحاب موسى: مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الجنوب سوداني تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان إلى مصر وعقد مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب السودان.

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دعم مصري 

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن القيادة السياسية تقف بجانب دولة جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق لاكتساب العديد من الخبرات في المجالات المختلفة لتعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني خاصة خلال هذه المرحلة المهمة التي بها المنطقة للحفاظ على مصالح الشعوب.

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عمق التعاون

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان عكست عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، علاوة على عكس توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين بمختلف المجالات.

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واشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذه الزيارة جاءت في توقيت هام خاصة وأن جنوب السودان مقبلة على استحقاق دستوري وهو الانتخابات الرئاسية 2024.


وتابعت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدعم دولة جنوب السودان في كافة المجالات التنموية والتعليمية والسياسية والأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة خاصة الأزمة في السودان.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن أمن السودان وجنوب السودان يعد امتدادًا مصريًا، وبعد متعلق بالأمن القومي المصري والعربي، قائلة:" القضية السودانية لها أولوية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، وكانت على رأس الأولويات في الفترة الأخيرة الخارجية المصرية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن خلال لقائه بسيلفا كير نتائج اللقاء قائلا: "تفقنا على تكثيف الجهود والاتصالات بيننا وبين الأطراف المعنية داخل السودان، من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة، وتجنيب الشعب السوداني مزيدًا من الدمار والتشتت.

واتفقنا على دعوة مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان على أية مصالح فردية أو تدخلات خارجية من شأنها تعميق المشكلة."

الرئيس عبدالفتاح السيسي سلفاكير جنوب السودان العلاقات بن مصر وجنوب السودان النائبة رحاب موسى

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