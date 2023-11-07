الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الجنوب سودانى تعكس عمق العلاقات بين البلدين

أحمد منصور
أحمد منصور

قال الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية تعكس عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ونموذج يحتذى به في العلاقات الدولية.

txt

السيسى لـ سيلفا كير: نقدر جهودكم لدعم استقرار جنوب السودان

روابط تاريخية 

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن البلدين تجمعهما روابط أزلية وتاريخية واستراتيجية ممتدة من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والأمنية والثقافية وغيرهاتعززها أواصر التعاون المشترك والتقارب بين البلدين.

txt

السيسى لـ سيلفا كير: مصر ستظل الصديق الوفى لجنوب السودان

الزيارة الأولى

وأشار الدكتور أحمد منصور، إلى أن زيارة رئيس جنوب السودان لمصر هي الأولي له منذ بدء الأزمة بالسودان في منتصف أبريل الماضي، بالإضافة إلى أن الزيارة تأتي في توقيت هام للغاية بالنسبة لجنوب السودان حيث إن الدولة الشقيقة مقبلة على مرحلة هامة وهي الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر له في ديسمبر 2024.

وأكد الدكتور أحمد منصور أن الدولة المصرية تحرص على دعم واستقرار وأمن شعب جنوب السودان، وتعزيز العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة، علاوة على أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تشهد حاليًا ازدهارًا غير مسبوق في مختلف أوجه التعاون.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن اللقاء بين الرئيسين شهد تشاورا ومباحثات حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة في دولة السودان حفاظًا على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب الشقيق.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل أمس رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير،  وقال الرئيس السيسي، إنه تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، كما أن مصر لن تدخر جهدًا نحو الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان.

وأكد دعم مصر الكامل جهود الرئيس "سلفا كير" وجميع الأطراف من أجل تحقيق السلام في البلاد، ودعم مصر الكامل لجهود الحكومة لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية.

زيارة سيلفا كير لمصر جنوب السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب المؤتمر أحمد منصور

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

باع المخدرات للضابط.. المؤبد لتاجر هيروين سقط في فخ الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا