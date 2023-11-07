بالصور.. انطلاق مهرجان الأنشطة الطلابية الأول بجامعة الوادي الجديد

انطلقت فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأنشطة الطلابية بجامعة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، والتي تنظمه الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، والتي تنظمه الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة فى الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر 2023.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف وحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وطلاب كليات الجامعة.

وقال الدكتور جمال حسن أن المهرجان يضم مباريات فى كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والكاراتية، وتنس الطاولة، ومصارعة الزراعيين، والوثب الطويل، والكروس فيت (اللياقة البدنية)؛ بالإضافة إلى مسابقات الشطرنج، ومسابقات حفظ القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة، والشعر العامي، وشعر الفصحى، والمعلومات العامة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حرباوي أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كل سبل الدعم لإقامة مثل تلك الفعاليات التى تساهم فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإظهار مهاراتهم ومواهبهم الرياضية، وذلك لتأهيل المتميزين منهم للانضمام إلى منتخبات الجامعة والمشاركة فى البطولات الجامعية.

وأضاف أن تنظيم المهرجان الرياضي للأنشطة الطلابية الأول يأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023 2024،وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى أن المهرجان الرياضي يلتقي فيه طلاب الجامعة من مختلف الكليات لممارسة الألعاب الرياضية التى تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، ويهدف إلى خلق روح التنافس الشريف فيما بينهم، واستغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم، وغرس قيم الروح الرياضية والانضباط والعمل الجماعي، لرفع الوعي لدى طلاب الجامعة. وفى نهاية فاعليات المهرجان الرياضي قام معالي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات بتكريم الفرق الفائزة فى الأنشطة الرياضية فى الألعاب الفردية والجماعية.

وعلى هامش فعاليات المهرجان الرياضى تفقد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي وعميد كلية الترببة الرياضية والسادة وكلاء الكلية ملاعب كلية التربية الرياضية ووجه معالي رئيس الجامعة بالاهتمام بالملاعب والحفاظ عليها وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها.