25 ألف تبرع بالدم من المصريين لأشقائهم في غزة

أعلنت الدكتورة فاتن مسعد، نائب مدير مراكز خدمات نقل الدم القومية، إن 25 ألف تبرع من الدم ومشتقاته قدمها المصريون إلى إخوانهم في قطاع غزة المحاصر خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت مسعد خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة “الأولى”: ”لا نزال قادرون على سد كل الاحتياجات، والمساعدات التي تقوم بها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى جميعها عبارة عن مساعدات طبية ومستلزمات، ومن وقت لآخر تصل مساعدات بقدر جيد بالتنسيق مع الجانب الآخر".

وكان أطلق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة، وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانبا من تبرع شباب الجامعات بالحملة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.