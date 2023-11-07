الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: مقتل 5 من موظفينا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال يوم

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن 5 من موظفيها، قتلوا، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة - في بيان - أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 88، مشيرة إلى أن 25 آخرين من موظفيها أصيبوا منذ بدء العدوان.

وأشارت الوكالة إلى أن إحدى موظفاتها أصيبت بجروح خطيرة؛ نتيجة قصف أصاب منزلها، وأسفر عن مقتل زوجها وأطفالها الثلاثة.

ونوهت الوكالة بأن العدد المؤكد لمنشآتها المُتضررة جراء العدوان الإسرائيلي؛ يبلغ 48، موضحة أنه تم تهجير حوالي 1.5 مليون شخص في قطاع غزة، ويعيش ما يقرب من نصفهم (717 ألفا) في 149 منشأة تابعة للوكالة في جميع محافظات غزة الـ 5، بما في ذلك الشمال.

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