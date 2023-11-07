الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مسئول الفريق الطبى النرويجى بقطاع غزة: الصغار يحرقون تحت القصف الإسرائيلى

القصف الإسرائيلى
القصف الإسرائيلى

قال مسؤول الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة إن النظام الصحي الفلسطيني انهار بسبب جرائم الجيش الإسرائيلي التي استهدفت المستشفيات ولم ترحم المرضى ولا الأطفال الذين يحرقون بسبب القصف الجائر.

 

وأضاف مسؤول الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام الغربية، “الجيش الإسرائيلي قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة وقصف 3 مستشفيات في غزة خلال 24 ساعة”.

 

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يرتكب فظاعاته بدعم من الدول الغربية وبسبب وجود غطاء قوي يؤيد ما يفعلون، مضيفا أن “الإسرائيليون يقتلون الفلسطينيين بسبب إفلاتهم من العقاب”.

 

وتابع: القيادتان السياسية والعسكرية في إسرائيل لا تحترمان قيمة الحياة، وقال: الجيش الإسرائيلي ليست لديه ذرة رحمة لقيمة الإنسان وحياته.

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