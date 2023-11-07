الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول ضرب غزة بالنووى غير مقبولة

نائب المتحدث باسم
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل

نددت الولايات المتحدة بالتصريحات "غير المقبولة على الإطلاق" التي أدلى بها وزير إسرائيلي بدا وكأنه يعبر عن قبوله لفكرة قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة نووية على غزة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي "ما زلنا نعتقد أنه من المهم لجميع أطراف هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية".

وكانت قد أقرّت الولايات المتحدة بسقوط "آلاف" المدنيين في غزة بين قتلى وجرحى من جراء المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس، من دون إعلان حصيلة محدّدة.

ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر في تصريح للصحفيين "في ما يتعلّق بالقتلى المدنيين في غزة، ونعلم أن عددهم بالآلاف".

وتابع "لذا تم التركيز مع الإسرائيليين وغيرهم في المنطقة على أهمية إدخال المساعدات ولا سيما الإنسانية إلى غزة".

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