استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى رفح جنوب غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 5 فلسطينيين وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في رفح جنوبي قطاع غزة.

وجددت طائرات الاحتلال غاراتها الجوية العنيفة في محيط مستشفى القدس، جنوب غرب مدينة غزة.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية لمدينة رفح، جنوبي القطاع.

وبحسب تقارير فلسطينية، أنه كانت هناك استهدافات عنيفة في مناطق المقوسي والكرامة وحي الإسراء شمال غرب مدينة غزة.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وكتائب القسام على بحر الزوايدة والنصيرات وسط القطاع.