الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استقالة وزير خارجية بيرو وسط انتقادات لزيارة رئيسة الدولة إلى الولايات المتحدة

وزير خارجية بيرو
وزير خارجية بيرو

استقال وزير خارجية بيرو، بعد أقل من عام، وفقًا لرسالة اطلعت عليها رويترز، وسط انتقادات لزيارة رئيسة بيرو دينا بولوارتي الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة.

ولم تشر آنا سيسيليا جيرفاسي إلى رحلة بولوارتي إلى الولايات المتحدة في خطاب استقالتها، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنها تواجه ضغوطًا بسبب الفشل في ترتيب لقاء رسمي بين بولوارتي والرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية، إن بولوارتي وبايدن أجريا محادثة خاصة على هامش قمة تحالف الرخاء الاقتصادي في الأمريكتين (APEP).

استدعى الكونجرس الآن جيرفاسي إلى جلسة استماع حول سبب إشارة خط سير الرحلة الرسمي المتعلق برحلة بولوارتي إلى الخارج إلى اجتماع ثنائي مخطط له.

وقال السياسي المعارض خوسيه كويتو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" من المؤسف أن حكومة بولوارتي لم تقل الحقيقة للحصول على إذن بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وقال جيرفاسي في برنامج (أكس) خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن جميع المعلومات المقدمة إلى الكونجرس قبل الرحلة كانت صادقة.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على استقالة جيرفاسي.

وقالت جيرفاسي في رسالتها إنها أكملت الولاية الموكلة إليها في ديسمبر 2022 عقب اعتقال الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بعد محاولته حل الكونجرس.

وشغل جيرفاسي مناصب مختلفة في الحكومة قبل انضمامه إلى حكومة بولوارتي، بما في ذلك نائب وزير الخارجية ونائب وزير التجارة الخارجية.

وواجه بولوارتي، الذي خلف كاستيلو اليساري بعد عزله من منصبه واعتقاله بتهم التمرد والتآمر، موجات من الاحتجاجات العنيفة منذ توليه منصبه، وحافظ دائمًا على براءته.

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