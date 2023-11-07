اللواء محمد طلبة لـ"الشاهد": كنا سعداء بحرب 67 ورأينا أنها رد اعتبار لفلسطين

قال اللواء محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الناس كانت سعيدة بالحرب قبل 67 والجميع كان يجهز لها لأن أي شيء ضد الجانب الآخر "إسرائيل"، هي رد اعتبار لفلسطين.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجميع كان لديه إحساس بأنه يكفي على فلسطين ما عانته وأنه لابد أن تعود، وبدأ الحشد، والجميع احتل موقعه وإسرائيل قبلها بيومين بدأت تنفذ خطة خداع للإعلام الغربي أن مصر تضربهم وأنه توجد اشتباكات على الحدود ولم يكن يوجد شيء واعترفت بعدها أنها أخبار كاذبة، مؤكدًا أن هذا الأمر رده لهم الرئيس السادات فيما بعد.

وأشار إلى أنه يوم 5 يونيو مرت عليهم أربع طائرات إسرائيلية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ووقتها قائد المشاة قال لهم لماذا لم تضربوهم ولكنهم أكدوا أنه لا يوجد لديهم أوامر بالضرب ولم يعرفوا أن الحرب بدأت إلا من خلال الراديو، مشيرًا إلى أن المذيع أحمد سعيد، في الراديو كان يقول كلاما مخيفا الأمر الذي دعاه لأن يقوم العساكر بإغلاق الراديو.

وتابع أن طائرتين منهما سقطتا في مطار العريش بعد أن ضربوه، وسقطت الأخرتين في حقل للألغام وانفجرتا.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.