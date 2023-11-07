أميريكا تجد صعوبة فى وضع قيود للقصف الإسرائيلى على غزة

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا متزايدة في الداخل والخارج لإرغام إسرائيل على اتخاذ خطوات لتقليل أعداد الشهداء المدنيين خلال حملتها العسكرية الرامية على غزة.



ويشدد مسؤولون أمريكيون على ضرورة حماية الأرواح البشرية في قطاع غزة، حيث تدير حركة حماس شؤون أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، إلى جانب الضغط من أجل وقف القتال من أجل توصيل الغذاء ونقل السكان إلى أماكن أخرى.

ويقول منتقدون إن الجهود الأمريكية لا تزال غير كافية بعد شهر من القصف الإسرائيلي على المدنيين، واتفق قادة عدد من الهيئات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة على إطلاق دعوة لهدنة إنسانية في غزة، حيث قالت السلطات الصحية إن عدد الشهداء تجاوز عشرة آلاف.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسوس أن أغلبية كبيرة من الأمريكيين تريد من الولايات المتحدة أن تتفاوض لإبعاد سكان غزة عن طريق الخطر.

وقال السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز الأحد إن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

وقال ساندرز في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) "لكن ليس من حق إسرائيل، من وجهة نظري، قتل الآلاف والآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بهذا الهجوم".

وجاءت تصريحات ساندرز مماثلة لما صرح به عدد من الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية والشرق أوسطية التي تطالب بضبط النفس.

ونظرا لأن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مساعدات عسكرية سنويا بقيمة 3.8 مليار دولار، قال ساندرز "لدينا الحق في أن نقول: آسفون، أنتم بحاجة إلى استراتيجية عسكرية جديدة".

ورفض مسؤولون أمريكيون وضع أي شروط لإرسال المساعدات، لكن العديد منهم عبروا عن إحباطهم بسبب عدم قدرتهم على إقناع إسرائيل بإظهار المزيد من ضبط النفس في هجماتها على غزة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس تستخدم المدنيين والمستشفيات كغطاء وتمنع المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية رافق الوزير أنتوني بلينكن في زيارته للمنطقة إن المسؤولين الأمريكيين المتخصصين في إدارة الحملات العسكرية يقدمون المشورة لإسرائيل حول كيفية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بينما تضغط واشنطن على إسرائيل لتجنب بعض الأهداف في غزة.

وأكمل بلينكن جولته الثانية في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر لكن دون تحقيق تقدم واضح فيما يتعلق بإقناع إسرائيل بقبول الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تسعى إليها واشنطن.