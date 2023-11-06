باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية: نتنياهو بعد هذه الحرب سيكون مكانه السجن

قال أحمد كامل البحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن التفكير الآن في البيت الأبيض، تتحدث عماذا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما فعلته الإدارة الأمريكية بالعراق يجعلنا نفكر فيما سيحدث في غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وأضاف البحيري، أن الولايات المتحدة الأمريكية، يشغل بالها ما الذي سيحدث بعد الانتهاء من الحرب الإسرائيلية، مؤكدًا أن نتنياهو بعد هذه الحرب سيكون مكانه السجن، وهذا يفسر رد الفعل الجنوني له.