مواطن: نرفض مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وترك أرضهم

قال أحد المواطنين يدعى رضا عبد القادر إن استمرار الأعمال الشيطانية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي لابد أن تتوقف، لأنهم فقدوا صوابهم في اعتداءاتهم المستمرة على الأطفال والمواطنون والمدنيين العزل في قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وما قامت به من حملات اعتقالات وقتل للفلسطينيين هناك.

في الوقت ذاته أظهرت إسرائيل وجهها القبيح ومخططاتها للضغط على المواطنين في قطاع غزة لمغادرة أراضيهم وتهجيرهم لأرض سيناء، ليكونوا بذلك قد أنهوا التواجد الفلسطيني في غزة، والاستيلاء عليها، ونقل صراعاتهم إلى سيناء، وهو أمر مرفوض من المصريين والفلسطينيين حكومة وشعبًا.



السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت خلال الفترة الماضية، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".