محمد كمال يكشف السيناريوهات المطروحة للحرب فى غزة

أوضح الدكتور محمد كمال، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، السيناريو المستقبلي الأقرب في ظل التصعيد المستمر بغزة، قائلًا: "إنه قد بدأ طرح عدد من السيناريوهات عن ماذا بعد؟ ومتى تنتهي هذه الحرب والتي استمرت لفترة تقترب من شهر دون أي تحقيق لأهدافها المعلنة التي أعلنتها حكومة نتنياهو".

وأضاف الدكتور محمد كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أنه بدأ التفكير في ماذا بعد وخاصة فيما بعد لغزة، لافتًا إلى أن هناك توافقًا للعقلاء بأن السلطة الفلسطينية يجب أن يكون لها دور كبير في مستقبل غزة، لكن البعض يقول إن السلطة الفلسطينية ليست جاهزة الآن، وبالتالي من المهم أن تكون هناك فترة انتقالية ما بين عام أو ثلاثة أعوام يكون فيها حكومة انتقالية أو إدارة انتقالية، ممثلة في مجموعة من التكنوقراط تتولى إدارة قطاع غزة.

وأوضح أن هناك أفكارًا تتعلق بالأمن، وكيفية الحفاظ على الأمن، وهي أفكار متباينة، لافتًا إلى أن البعض يتحدث على أن يكون هناك دور للأمم المتحدة وتكون هناك قوات متعددة الجنسيات أو تتولى الدول العربية مسئولية الحفاظ على الأمن.

وأشار إلى أن ما يعيب هذه الأفكار المطروحة حتى الآن في الغرب، أنه لا يوجد بها صوت فلسطيني، أي أنها أفكار تعبر عن مصالح ليست فلسطينية.