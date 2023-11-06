الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تطلب متطوعين من الشباب بست لغات

اللجنة المنظمة لبطولة
اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

تطلب اللجنة المنظمة للبطولة البارالمبية للكرة الطائرة، برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد متطوعين من الشباب للعمل بالبطولة، مما يجدون التحدث بطلاقة للغات الصينية واليابانية والفارسية والإنجليزية  والألمانية والفرنسية من الجنسين للعمل مع اللجنة المنظمة لمرافقة المنتخبات المشاركة فى البطولة ورؤساء الوفود والبعثات، وأعضاء الاتحاد الدولى، وداخل صالات المنافسات والتدريبات وفنادق الإقامة، على أن تكون المقابلة الشخصية مع الدكتورة هويدا مندى مدير البطولة لمدة 48 ساعة فقط، يومى الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 نوفمبر الجارى بمقر اللجنة المنظمة للبطولة باللجنة الأوليمبية المصرية بستاد القاهرة الدولى بمدينة نصر من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء للعمل فى البطولة التى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 من نوفمبر الجاري على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 19 دولة.

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، إن اللجنة المنظمة تحرص على زيادة خبرات الشباب المتطوعين للعمل بالبطولة من الجنسين لمرافقة الدول المشاركة فى مختلف الأماكن أثناء إقامة البطولة، معلنا أن الكندية لوبزا ايشريكوف رئيسة لجنة التصنيف بالاتحاد الدولى ألقت محاضرة على المصنفين المصريين بالقاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية، لتعريفهم بمختلف أنواع الإعاقة، وكيفية اختيار اللاعب التى يعانى من إعاقة محددة لممارسة اللعبة، لزيادة خبرة المصنفين المصريين، وتعريف المدربين كيفية اختيار اللاعب صاحب الإعاقة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة استقبلت الأسترالي بارى كوزنر رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولى الذى حضر إلى القاهرة مبكرا للتنسيق مع اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة أزاحت الستار عن شعار البطولة بحضور الدكتور مصطفى صادق وإيهاب حسانين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، وعضو الاتحاد الدولي وممثل الاتحاد الدولى فى البطولة، وأحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية فى البطولة وغريب إدريس، ونادية يوسف، وعصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة، وأمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد.

أضاف اللواء منصور درويش أن اللجنة المنظمة تقوم يوميا، وبشكل مستمر بمعاينة ملاعب المنافسات والتدريبات لإضافة اللمسات الأخيرة عليها قبل بدء فعاليات البطولة بوقت كاف.

قال الدكتور مصطفى صادق أنه يتوجه بالشكر والعرفان لكل العاملين باللجان المختلفة بالبطولة على مجوداتهم غير الطبيعية لتنظيم بطولة فريدة من نوعها تليق باسم الغالية مصر أم الدنيا، كما توجه بالشكرللوزير أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يحرص على التواصل المستمر مع أعضاء اللجنة لتذليل أى عقبات تواجه المنظمين بكل سهولة ويسر، كما تقدم صادق بشكر خاص للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على موافقته على إقامة بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تحت رعايته.

اللجنة المنظمة للبطولة البارالمبية للكرة الطائرة مصطفى صادق صالات المنافسات والتدريبات فنادق الإقامة مدير البطولة هويدا مندي

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