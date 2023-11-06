خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

مجازر العدوان المستمرة، وتصعيد جرائم استهدافه المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمخابز ومراكز الإيواء وأماكن احتماء المواطنين الذين تركوا منازلهم، وصولًا حتى لألواح توليد الطاقة الشمسية، وخزانات المياه، والذى يأتى مترافقًا مع استهداف أماكن العبادة من مساجد وكنائس- هى رسالة تحاول حكومة الحرب وجيش الاحتلال المدعومان أمريكيًا إرسالها للجميع بأنه لا مكان آمنًا فى غزة، وأنهما مستمران فى خطة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية التى تتم برعاية أمريكية كاملة، وأن ذلك سيتم مهما كان الثمن من دم أهل غزة.

لذا، فإن التصدى لهذه الخطة يجب أن يستدعى كل معانى الإنسانية فى مواجهة هذه الحرب الهمجية، وأن يتجاوز حدود الرفض السياسى المعلن، لاتخاذ كل سبل الحركة والدعم المتاحة والممكنة، ومنها كسر هذا الحصار الذى تفرضه دولة الاحتلال الصهيونى، ولو بأجسادنا وحماية وصول المساعدات للشعب الفلسطينى.

لا سبيل إلا التحرك لوقف هذا العدوان المستمر، وإنقاذ أهل فلسطين من آلة حرب وحشية، وجريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق كل أبناء فلسطين، وكذلك من خطة محكمة وممنهجة لتحويل المقاومة لجريمة، ومحاولة اتخاذ ذلك ذريعة لتصفية القضية الفلسطينية.. وفى هذا فإن القضية تتجاوز دعم المقاومة وحق الشعب الفلسطينى فى تحرير أرضه، وهو فرض لازم على كل صاحب ضمير، إلى التصدى لهذه الجريمة الوحشية والممنهجة ووقفها، والضغط بكل الوسائل لوصول الدعم إلى أهل غزة المحاصرين، فمواجهة خطة التهجير لن تتم فقط من خلال إعلان ذلك، ولكن بكل الوسائل الممكنة لدعم الصمود الفلسطينى.

إنقاذ أهل فلسطين ودعمهم وفتح المعابر لا يجب تركه لتهديدات آلة حرب مجرمة تتحكم فى مسار دخول هذه المساعدات وحجمه ونوعه، بل تجب حماية دخول المساعدات من خلال فتح الباب لدروع بشرية من مصر، ومن القوى الحية وقوى الحرية وداعمى فلسطين فى العالم.

التحرك يجب ألا يقف عند الأطر التقليدية، بل يجب البحث فى كل البدائل الممكنة لإيقاف هذه الحرب الوحشية، وإيقاف المجازر بحق أهلنا فى غزة، التى يدفع ثمنها فى مقدمة من يدفع أطفال فلسطين والمدنيون العزل.

أطفال فلسطين وأهلها ليسوا بشرًا أقل درجة.. والضغط من أجل تحريك كل قوى الحرية، والدفاع عن الإنسانية وتحريك ضمير عالم تحجر، سبيل لا بد من طرقه وفتح الباب لتحركه، من خلال تجمع كل هؤلاء أمام معبر رفح، وإرسال رسالة لكل العالم تدعو لوقف الحرب الوحشية وتحدى آلة الحرب الصهيونية، وإدخال المساعدات لأهلنا فى غزة، والتصدى لمخطط تصفية القضية من خلال فرض التهجير بعد أن نجحت بسالة الشعب الفلسطينى بكل فئاته وبسالة ناقلى الحقيقة وصحفيى فلسطين فى قلب المعادلة.

الحرية لفلسطين والمجد للمقاومة وأرواح الشهداء.