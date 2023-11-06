الخميس.. مؤتمر صحفى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران لعرض البرنامج الانتخابى

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس ٩ نوفمبر بفندق سفير بالدقي، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

يليه الجمعة والسبت ١٠ و١١ نوفمبر عقد مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط، كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر، ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاها مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

هذا وقد سبق أن أعلنت حملة زهران عن أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين (2).