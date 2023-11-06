البنتاجون يقر بسقوط آلاف القتلى المدنيين فى غزة

لأول مرة، يقر البنتاجون الأمريكي بسقوط آلاف القتلى المدنيين في غزة، وقال إن أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كما أكد وقوع إصابات في صفوف قواتهم بالعراق وسوريا خلال هجمات سابقة.

ارتدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، درعًا واقية خلال زيارته الخاطفة لبغداد، مساء اليوم الأحد، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أمس نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لا توجد دولة ترحب بأن يكون فيها ميليشيات تنخرط في أنشطة عنيفة، هذا ضد مصالح العراق، وضد مصالحنا".