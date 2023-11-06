الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نيللي كريم تنتهي من تحضيرات "هابي بيرزداي" وتبدأ تصويره خلال أيام

نيللي كريم
نيللي كريم

تستعد الفنانة نيللي كريم لتصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان “هابي بيرزداي” والمقرر عرضه خلال العام المقبل ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

وانتهت “نيللي” من التحضيرات الأخيرة للعمل استعدادا لانطلاق التصوير خلال أيام وتحديدا منتصف شهر نوفمبر الجاري، وكان صناع الفيلم قرروا عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تأجل انطلاقه مرتين بسبب ما يحدث في دولة فلسطين.

يذكر أن نيللي كريم تستعد حاليًا لعمل مسلسل جديد بعنوان “فراولة “ للمشاركة به في موسم رمضان المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل”عملة نادرة”.

وقالت نيللي كريم خلال لقاء إذاعي إنها تجسد شخصية تدعى "فراولة"، وهي شخصية كوميدية في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، ويدور في إطار كوميدي، وذلك نظرًا لاكتفائها من تقديم الأعمال الدرامية الحزينة.

وهذا ليس العمل الكوميدي الأول في مسيرة نيللي، فسبق أن قدمت مسلسل "بـ100 وش" 2020، مع آسر ياسين، وحظي بإعجاب الجمهور، وفيلمي "سحر العيون" مع حلا شيحة عام 2002، و"غبي منه فيه" مع هاني رمزي وحسن حسني، عام 2004.

نيللي كريم هابي بيرزداي عيد الفطر أفلام مشاهد

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