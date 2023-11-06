الأمم المتحدة: الحرب بين إسرائيل وفلسطين "هى الأكثر دموية"

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، عن أن الحرب بين إسرائيل وفلسطين هى الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، حيث قتل ما لا يقل عن 88 شخصًا.

وقالت الصحيفة، إن مقتل العشرات من عمال الإغاثة في الغارات الجوية على غزة خلال الشهر الماضي كان الصراع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة.

وقُتل ما لا يقل عن 88 شخصًا من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منذ 7 أكتوبر، وتضرر سبعة وأربعين من مبانيها.

بشكل منفصل، قُتل ما لا يقل عن 150 عاملاً في مجال الصحة في غزة- 16 منهم أثناء الخدمة- و18 عاملاً في خدمات الطوارئ للدفاع المدني في غزة، وفقًا للأمم المتحدة، وتضرر أكثر من 100 منشأة صحية.

احترام القوانين الدولية الإنسانية

ودعا قادة وكالات الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، ودعوا كلاً من إسرائيل وفلسطين إلى احترام القانون الدولي.

في بيان مشترك، كان الموقعون ومن بينهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك؛ وتيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية؛ وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث: يجب حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها– بما في ذلك المستشفيات والملاجئ والمدارس، ويجب أن تدخل المزيد من المساعدات- الغذاء والماء والدواء وبالطبع الوقود- إلى غزة بأمان وسرعة وبالحجم المطلوب، ويجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين، خاصة النساء والأطفال، أينما كانوا.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال اليوم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، ارتفع إلى أربعة، حيث ذكرت تقارير سابقة أن ثلاثة قتلوا وأصيب رابع خلال تبادل مع القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.