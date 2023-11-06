الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصرى للفكر والدراسات: القصف الإسرائيلى على غزة ممنهج وليس عشوائيًا

غزة
غزة

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يحدث في قطاع غزة من اعتداءات لم تشهده المنطقة بالكامل من قبل، حيث يتم قطع المياه والكهرباء وكل مظاهر الحياة، هذا علاوة عن قطع المساعدات الإنسانية القادمة من الدول المجاورة عن الشعب الفلسطيني.

جرائم الكيان الصهيوني 

وأكد صلاح وهبة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكيان الصهيوني يستهدف كل مرافق البنية التحتية في قطاع غزة وبخاصة ضرب الكيان الصحي بالكامل، ولهذا على المجتمع الدولي التدخل السريع من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني من هذا العنف البشري الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أن الكيان الصهيوني قام باستهداف عدد من المستشفيات التي كانت تقوم باستقبال المصابين والشهداء، لذا القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار نتيجة القصف الإسرائيلي الشديد، علاوة عن نقص حاد في المواد الطبية اللازمة لإسعاف المواطنين.

القصف الإسرائيلي الممنهج 


وأشار إلى أن إسرائيل لا تقوم بقصف عشوائي مثلما يقول البعض، وذلك لأنها تعلم جيدًا ما تقوم به، ولهذا يقوم الاحتلال بتكثيف العنف والقصف على شمال غزة، وذلك لأنها تريد تهجير الشعب الفلسطيني من الشمال لفرض سيطرتها على هذه المنطقة بالكامل.

المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية صلاح وهبة معاناة الشعب الفلسطيني اكسترا نيوز

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