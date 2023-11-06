مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطنى: وفرنا الاحتياجات اللازمة للشعب الفلسطينى فى القافلة الثانية

قال عمرو مجدي، مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن العمل مستمر أمام معبر رفح، مضيفًا أن التحالف الوطني يعمل بكل قدم وساق.

أضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تمت دراسة القافلة الأولى من المساعدات، وبالتالي وفرنا الاحتياجات اللازمة للشعب الفلسطيني في القافلة الثانية.

وأشار مجدي، إلى أنه تم وصول الفوج الثاني من القافلة الثالثة والتي ننتظر دخولها بمجرد الإشارة إلينا، والتي تضم عددًا كبيرًا من المستلزمات الطبية والأغذية.