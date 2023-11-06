"رجل وسيدة".. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل استقبال مستشفى العريش لمصابي غزة

أكد مراسل القاهرة الإخبارية بمستشفى العريش العام، بأنه تم استقبال حالتين مصابين من غزة، وهم سيدة ورجل، وذلك من أجل تلقي العلاج وتخفيف المعاناة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، أيمن عماد من مستشفى العريش، بأن محافظ شمال سيناء تفقد المستشفى من أجل استقبال عدد أكبر من الحالات.

وأضاف، أنه توافد عدد كبير من طائرات المساعدة لقطاع غزة، آخرها طائرة كويتية بحمولة 5 أطنان ونصف الطن، وطائرة يونانية بحمولة 5 أطنان، و3 طائرات إندونيسية بحمولة 50 طنًا.