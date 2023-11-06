الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"رجل وسيدة".. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل استقبال مستشفى العريش لمصابي غزة

استقبال مستشفى العريش
استقبال مستشفى العريش لمصابي غزة

أكد مراسل القاهرة الإخبارية بمستشفى العريش العام، بأنه تم استقبال حالتين مصابين من غزة، وهم سيدة ورجل، وذلك من أجل تلقي العلاج وتخفيف المعاناة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، أيمن عماد من مستشفى العريش، بأن محافظ شمال سيناء تفقد المستشفى من أجل استقبال عدد أكبر من الحالات.

وأضاف، أنه توافد عدد كبير من طائرات المساعدة لقطاع غزة، آخرها طائرة كويتية بحمولة 5 أطنان ونصف الطن، وطائرة يونانية بحمولة 5 أطنان، و3 طائرات إندونيسية بحمولة 50 طنًا.

مراسل القاهرة الاخبارية مستشفى العريش اليوم العريش العام غزة القاهرة الإخبارية

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