الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: إسرائيل تلاحقها الخسائر على الأراضى الفلسطينية

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات الكيان الصهيوني الخاصة بأن جميع الخيارات ممكنة في التعامل مع المواطنين في غزة، وأنه من المخطط استخدام الأسلحة النووية لتحقيق مساعيهم أمر يدل على مدى تطرف الحكومة الإسرائيلية الغاشمة.

تصريحات الكيان الصهيوني 

وأكد عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية من أكثر الحكومات تطرفًا، حيث تمارس هذه الحكومة كافة أنواع العنف ضد الشعب الفلسطيني الباسل حتى قبل بداية هذا الهجوم الأخير على قطاع غزة.

وأضاف في حديثه، أن الأهداف المرجوة من الحرب بفلسطين الآن القضاء التام على حركة حماس وتدمير بنيتها التحتية قدر المستطاع، ولكن تطورات الحرب في فلسطين تشير إلى أن الهدف الصهيوني صعب تحقيقه بصورة كبيرة، حيث بالرغم من قوة الكيان الصهيوني، إلا أن حركة حماس ما زالت قادرة على الرد العنيف على تلك الجرائم التي يرتكبها الكيان في حق الإنسانية الفلسطينية.

معارك القطاع 

وأشار إلى أن المعارك الجارية في القطاع الآن تأتي بالخسارة على الجانب الإسرائيلي حاليًا بصورة كبيرة، حيث يتكبد الكيان الصهيوني الآن الكثير من الخسائر البشرية والعسكرية على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية.

باحث سياسي محمد عبد الرازق تصريحات اليهود اكسترا نيوز الحرب بفلسطين

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