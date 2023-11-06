"روحي فيك".. تحصد المركز الثالث ضمن قائمة الأكثر مشاهدة عبر "watch it"

حصدت الحكاية الرابعة والأخيرة "روحي فيك"، من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب بالاسم ذاته للدكتور مصطفي محمود، المركز الثالث ضمن قائمة الأكثر مشاهدة، وهي من بطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والفنان محمد كيلاني، ونور محمود، وفراس سعيد، وريم رؤوف ومحمد عبد العظيم، ومن إخراج الأردني محمد لطفي.

وتمكنت من أن يحجز أبطال وصنّاع حكاية "روحي فيك"، مكانهم ضمن مسلسلات الأوف سيزون، حتى أن الحكاية دخلت ضمن قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it الرقمية، وحققت المركز الثالث ضمن المسلسلات المعروضة، حيث جاء في المركز الأول مسلسل “على باب العمارة”، وفي المركز الثاني صوت وصورة.

وحكاية روحي فيك، هي الرابعة التي حققت نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاتها، ونجحت في جذب المشاهدين خاصًة أنها أول عمل رعب وإثارة وتشويق يعرض بهذا الشكل في مصر من الأعمال الدرامية.

يُجدر الإشارة إلى أن حكاية "روحي فيك" مكوّنة من 10 حلقات، وتعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين، وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

يشارك في بطولة حكاية "روحي فيك" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى.

تفاصيل حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتي ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.