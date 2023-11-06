السيسى لـ سيلفا كير: مصر ستظل الصديق الوفى لجنوب السودان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنظيره رئيس جنوب السودان، أن مصر ستظل الصديق الوفي، والشقيق الحريص على مصلحته.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمرتمر الصحفي المنعقد، اليوم، أود أن أؤكد لأخي فخامة الرئيس "سيلفا كير"، أن مصر ستظل الصديق الوفي، والشقيق الحريص على مصلحته، وأننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي، أدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل.