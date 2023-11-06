السيسي: نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين القاهرة وجوبا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أجريت اليوم مع شقيقي الرئيس "سيلفا كير" مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية لبلدينا، نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، أنه رغم التحديات الاقتصادية الدولية، إلا أن مصر لن تدخر جهدًا نحو الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق، لاسيما في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية في مختلف المجالات.

دعم مصر الكامل لجهود الرئيس "سيلفا كير"

وتابع: أكدتُ خلال المباحثات دعم مصر الكامل لجهود الرئيس "سيلفا كير" وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد.

وأشاد الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة من قبل الأطراف السياسية في جنوب السودان للمضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، ودعمنا الكامل لجهود الحكومة لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية.