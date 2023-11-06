رئيس وزراء الأردن: موقفنا ثابت منذ اندلاع الأزمة فى قطاع غزة

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، إن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أكد أن موقف عمان ثابت منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، ولكن مع ارتفاع وتيرة الحرب وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات على شعب غزة، وأيضًا في مناطق من الضفة الغربية، بات موقف الأردن أوضح.

وأضاف “الخصاونة” اليوم الإثنين، أن ما يحدث في غزة سيكون بمثابة إعلان حرب إذا تم التعامل مع هذه القضية بالتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، الذي تعتبر هذه مناطقهم، ومنع تهجيرهم من أراضيهم.

كل الخيارات مفتوحة أمام ما تقوم به إسرائيل

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، أن رئيس الوزراء الأردني أكد أن كافة الخيارات مفتوحة أمام ما تقوم به إسرائيل، خاصة مع ارتفاع وتيرة التصعيد وتداعياتها في قطاع غزة.

وتابعت: الأردن لديه العديد من الخيارات التي لم يتحدث عنها، ولكنها جميعها مطروحة، منوهة بأن إسرائيل لا تلتزم بقانون المجتمع الدولي، ولا بد من إزاله الحصانة عنها بعد الاعتداءات والانتهاكات التي قامت بها، مؤكدة أن الأردن جاهز ومستعد لأي خيار أمامه في حال كان هناك تهجير أو اعتداء أو تصفية للقضية.