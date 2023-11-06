الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى وسيلفا كير يتفقان على تنسيق الجهود لتجنيب شعب السودان مزيدًا من الدمار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تشاور مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير، اليوم، حول الأزمة السودانية، وتداعياتها على المنطقة، حيث اتفقا على تنسيق الجهود لتجنيب الشعب السودانى مزيدا من الدمار والتشتيت، وتغليب مصلحة السودان على أى مصالح شخصية.

وأكد الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس جنوب السودان، دور مصر المحورى فى الأزمة السودانية، كما أكدا محورية مسار دول الجوار فى تسوية الأزمة.

 ولفت الرئيس السيسى لتقديره الكامل الجهود التى يقوم بها رئيس جنوب السودان لأمن واستقرار جنوب السودان، موضحًا أن المباحثات كانت مثمرة، وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كل المستويات.

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