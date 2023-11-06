الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقب خسارة لقب كوبا ليبرتادوريس.. بوكا جورنيوز يُعلن استقالة مدربه

خورخي ألميرون
خورخي ألميرون

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم الإثنين، أن خورخي ألميرون، المدير الفني للفريق، قد استقال من منصبه، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال بوكا جونيورز، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "يُبلغ نادي أتلتيكو بوكا جونيورز الأعضاء والمشجعين أنه يوم الأحد 5 نوفمبر، بعد الساعة 9 مساءً، أبلغ خورخي ألميرون أنه وطاقمه التدريبي، الذين لديهم عقد ساري حتى نهاية الموسم، اتخذوا قرارًا شخصيًا بعدم الاستمرار كمدربين". 

وأضاف البيان: "مؤسستنا تقدر الخدمات التي يقدمونها جميعا وتتمنى لهم النجاح الأكبر في المستقبل".

وتأتي استقالة ألميرون من تدريب بوكا جونيورز، عقب خسارة الفريق لقب كأس ليبرتادوريس، أمام فلومينينزي البرازيلي.

وكان بوكا جونيورز، قد فقد لقب كأس ليبرتادوريس، عقب خسارته أمام فلومينينزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب (ماراكانا) في ريو دي جانيرو، ليحقق الفريق البرازيلي، لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب ما أفادت الصحافة المحلية، فقد اجتمع المدرب بعد عودته من البرازيل مع نائب رئيس النادي، خوان رامون ريكيلمي، للإعراب عن رغبته في الرحيل.

ألميرون، كان قد تولى مسؤولية بوكا في 10 أبريل الماضي خلفا لهوجو إيبارا.

كان بوكا يتطلع للقبه الأول لكأس ليبرتادوريس منذ 2007؛ حيث كان قد خسر أيضا في النهائي عام 2018 أمام ريفر بليت.

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