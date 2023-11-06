دينا هلالي: مصر تستخدم أدواتها الدبلوماسية باحترافية في دعم قضية فلسطين

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مواصلة الدولة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، بإجمالي 5208 أطنان من حجم المساعدات الإنسانية التى قدمها العالم لغزة، لتكون في صدارة صفوف دول العالم، يمثل ترجمة حقيقة لما تسطره مصر من ملحمة حقيقية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتأكيد راسخ لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي السابق في أن مصر لم ولن تخذل أمتها العربية أبدًا مهما كانت الظروف”، فإنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر شأنها شأن مختلف الدول بالمنطقة إلا أنها تتمسك بدورها القيادي والإنساني في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق ومده بمختلف احتياجاته المعيشية.

رفض إجلاء الأجانب من غزة مقابل رفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة

وأكدت "هلالي" أن الموقف المصرى تجلى في أبهى صوره في القرار الذي اتخذته القاهرة، برفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة، وهو ما يعكس كيف تستخدم مصر أدواتها الدبلوماسية باحترافية وجدارة للانتصار في معركة الإنسانية وتوفير سبل إعانة وإغاثة المدنيين لاسيما في ظل استمرار تردي الأوضاع الإنسانية واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة مقومات الحياة من شبكات المياه وفرض سياسة التجويع، بالإضافة لقصف عدد من المستشفيات، فإن دعم مصر سيظل مستمر قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، والهدف الرئيسي للقيادة السياسية، دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية.

مسؤولية إنسانية

وشددت، أن مصر بكامل مكوناتها حريصة على أن تكون حاضرة بقوة في تلك الأزمة الفلسطينية الراهنة، وفرض إرادتها في مواجهة عالم يواصل صمته وتخاذله، وتمسك جيش مصر الأبيض بأطقمه الطبية على التطوع ومد العون لأهالي غزة في إنقاذ حياتهم وأن يكون معبر رفع شريان حياة لإيصال المساعدات الإنسانية من مصر ودول العالم لدعم أشقاء غزة، لافتة أن مصر تقدم نموذجا للعالم أجمع تنطلق نحوه بناء على المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية بما يحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.