الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دينا هلالي: مصر تستخدم أدواتها الدبلوماسية باحترافية في دعم قضية فلسطين

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مواصلة الدولة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، بإجمالي 5208 أطنان من حجم المساعدات الإنسانية التى قدمها العالم لغزة، لتكون في صدارة صفوف دول العالم، يمثل ترجمة حقيقة لما تسطره مصر من ملحمة حقيقية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتأكيد راسخ لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي السابق في أن مصر لم ولن تخذل أمتها العربية أبدًا مهما كانت الظروف”، فإنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر شأنها شأن مختلف الدول بالمنطقة إلا أنها تتمسك بدورها القيادي والإنساني في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق ومده بمختلف احتياجاته المعيشية.

txt

الأجانب يكشفون جحيم الحرب في غزة ورحلتهم لبر الأمان في مصر

رفض إجلاء الأجانب من غزة مقابل رفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة 

وأكدت "هلالي" أن الموقف المصرى تجلى في أبهى صوره في القرار الذي اتخذته القاهرة، برفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة، وهو ما يعكس كيف تستخدم مصر أدواتها الدبلوماسية باحترافية وجدارة للانتصار في معركة الإنسانية وتوفير سبل إعانة وإغاثة المدنيين لاسيما في ظل استمرار تردي الأوضاع الإنسانية واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة مقومات الحياة من شبكات المياه وفرض سياسة التجويع، بالإضافة لقصف عدد من المستشفيات، فإن دعم مصر سيظل مستمر قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، والهدف الرئيسي للقيادة السياسية، دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية.

txt

مواطن: مصر قدمت نموذجًا عظيمًا في دعم الشعب الفلسطيني

مسؤولية إنسانية 

وشددت، أن مصر بكامل مكوناتها حريصة على أن تكون حاضرة بقوة في تلك الأزمة الفلسطينية الراهنة، وفرض إرادتها في مواجهة عالم يواصل صمته وتخاذله، وتمسك جيش مصر الأبيض بأطقمه الطبية على التطوع ومد العون لأهالي غزة في إنقاذ حياتهم وأن يكون معبر رفع شريان حياة لإيصال المساعدات الإنسانية من مصر ودول العالم لدعم أشقاء غزة، لافتة أن مصر تقدم نموذجا للعالم أجمع تنطلق نحوه بناء على المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية بما يحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ مساعدات إنسانية رفض مصر اجلاء الرعايا الاجانب رفض اسرائيل اجلاء جرحى غزة القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية