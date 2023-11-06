الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفد معهد بحوث التناسليات الحيوانية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد معهد بحوث التناسليات الحيوانية بحضور الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، والدكتور نادر رشاد رئيس القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية، والدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى، بالإضافة إلى أعضاء القافلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، وبما يساهم فى توفير سلالات ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان.

محافظ أسوان يشيد بجهود معهد بحوث التناسليات 

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالجهود المتميزة التى يقوم بها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بقيادة الدكتور مصطفى سعيد مدير المعهد بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان، وهو ما أثمر عن تنظيم القافلة البيطرية المجانية لخدمة صغار المربيين بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" على مدار 5 أيام، مؤكدًا  أن التنسيق المسبق الجيد لاستقدام هذه القافلة ساهم فى حشد الكثير من المربين للاستفادة من هذه الحملات الفعالة الجادة.

 

ومن جانبه قدم الدكتور نادر رشاد شكره لمحافظ أسوان على تقديم أوجه الدعم والمساندة، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح فعاليات القافلة البيطرية، والممولة من صندوق دعم المشروعات التطبيقية والحملات الإرشادية للسنة السادسة، وبمشاركة معاهد بحوث الصحة الحيوانية، والإنتاج الحيوانى وبحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

وأوضح أنه على مدار يومين نجحت القافلة فى الكشف والفحص المجانى وتقديم العلاج لأكثر من 1800 حالة، وتم تقديم التجريع والتحصينات البيطرية المتنوعة، وسوف تستكمل القافلة أعمالها لتنفيذ أعمال تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة، وكذا تشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية، والتلقيح الصناعى للأبقار والجاموس، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج أمراض العجول، وتجريع الحيوانات ضد الطفليات الداخلية والخارجية، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفليات، وعمل ندوات إرشادية لصغار المربيين، والإهتمام بالمخلفات الزراعية، وكيفية الإستفادة منها لتغذية الحيوانات المختلفة، فضلًا عن عمل خرائط وبائية للأمراض التناسلية وأمراض العجول وإلتهاب الضرع فى رؤوس الماشية.

 

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان ورئيس القافلة البيطرية الدروع تعبيرًا عن أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

محافظ أسوان وفد معهد بحوث التناسليات الحيوانية نقيب الأطباء البيطريين الأمراض و والأوبئة توفير السلالات النادرة

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